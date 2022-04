TFW VAPUSTAV PUBLIK ⟩ Stripparikontsad, röövlimaskid ja hirmpikad küüned

Kus kohtab kõige põnevama välimusega inimesi Eestis? Selliseid, kes julgevad seljas kanda kõige pöörasemaid moehullusi? Loomulikult on selleks kohaks Tallinn Fashion Week! Kevadine TFW sai eile särava stardi Kultuurikatlas ja siin on parimad riietujad, kes kaamerasilma ette jäid. Nii mõnegi stiil on sedavõrd uljas ja bravuurikas, et tuleks lisada hoiatus: ära seda kodus järele tee. Kuid seda enam on vaadata!