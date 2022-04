Betty White'i isiklikud asjad lähevad oksjonile

«Kullakeste» staari auhinnad, maalid, käsikirjad, ehted ja punase vaiba rõivad pandi teisipäeval Beverly Hillsis Julien’si oksjonimajas välja. «See oksjon esindab uskumatut elu ja karjääri. See on elustiilioksjon,» ütles oksjonimaja tegevdirektor Martin Nolan. «Kõik need esemed on pärit tema kodust Brentwoodis või tema elukohast Carmelis, Põhja-Californias, kus ta elas koos abikaasa Allen Luddeniga,» lisas ta.