Paul Neitsov avaldas esimese autoriplaadi ja ületas hirmu laulmise ees

Paul Neitsov rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», mil moel on sujunud uue albumi ettevalmistused. «Ei olegi nii nobedalt läinud. Eks iga hea asi võtab ju aega. Vahepeal oli vaja mõtteid koguda,» sõnas mees.

«Kaks lugu on salvestatud juba pea neli aastat tagasi - neist ühe pealkiri on «Tule», mis on ühtlasi ka plaadi nimilugu. Albumi kõige esimene pala «Karlovas on peaaegu kevad» on loodud aastal 2014. See sai kirjutatud perioodil, mil õppisin veel Heino Elleri Muusikakoolis kitarrimängu. Seega võib öelda, et plaati on tehtud juba kaheksa aastat,» rääkis ta.

Muusik lisas, et kõikide lugudega jõudis ta ühele poole alles käesoleva aasta alguses. «Olen kogu tulemusega väga rahul ja mulle meeldis seda kõike kokku panna. Peaasjalikult on materjal kitarrikeskne, kuid sounde on erinevaid - selles suhtes on seal väga huvitavat kraami,» sõnas ta.

Album on eriilmeline, kõik pillid ja vokaalid on salvestatud Neitsovi enda poolt. «Kui hakkasin koos Martin Kikasega tema stuudios lugu «Tule» salvestama, siis leidsin, et materjal vajab konkreetset helipilti. Kõik oli peas ja sees valmis...ma teadsin täpselt, kuidas see peab kõlama. Alguses mõtlesin, et helistan ühele ja teisele trummarile, siis aga lootsime minu loomupärasele musikaalsusele. Olen trummide taga ju ka varem istunud,» muigas ta.

«Leidsin, et ise tegemine on kõige lihtsam - ma ei pea mitte kellelegi seletama, mida ma ootan. Muidugi, kõik võttis aega, sest mul pole vastavaid tehnikaid. Samas, kõik on võimalik, kui tahad midagi ära teha. Minu pill on siiski kitarr. Kuid võin mängida nalja pärast ka trummi, bassi ning klaverit,» rääkis Neitsov.

Mees märkis, et kuigi albumil on kõlamas tema vokaalid, siis lauljaks ta ennast ei nimetaks. «Olen koostööd teinud suurepäraste lauljatega...seetõttu ma ei saa end ise lauljaks nimetada. Kindlasti annaksin hea meelega need lood ka kellelegi teisele esitamiseks, kuid seekord pidin laulja leidma iseenda seest,» sõnas ta.

«Laulude juures mängib suurt rolli Aapo Ilves, kes on teinud kõik tekstid. Näiteks «Tule» tekst on valminud juba kümme aastat tagasi. Ilves saatis mulle konkreetse materjali mõned aastad tagasi ja see lugu sündis kohe ja ise. Ümisesin seda pala paari inimese ees ja kõik teatasid, et peaksingi seda laulu ainult ise laulma. Emotsioon on täpselt õige ja kõik on nii nagu olema peab,» lisas ta.

Neitsov avaldas, et laulmisega kadus tal hirm oma materjali esitamise ees. «Ma olin teistega nõus. Otsustasin, et pean oma lugusid ise esitama...ja nii kadus mul ka hirm laulmise ees. Kui peaksin Getter Jaani lugu laulma, siis ma seda kindlasti kuulata ei tahaks. Kuna antud muusika on minu enda loodud, siis võtan vastutuse ja esitan seda ise,» lausus muusik.

17. aprillist kuni 14. maini toimuvad Neitsovi uue albumi esitluskontserdid. Mees esitab kõiki plaadil ilmunud laule ja kindlasti kuuleb lemmikuteks saanud kitarriseaded. «Plaadil on üksteist lugu, millest enamusi esitan lihtsalt kitarri saatel. Ja nendel kontsertõhtutel peavad inimesed ka mu laulmist ära kannatama. Eks selle minu laulmisega on ka varem nalja saanud. Kunagi esinesime koos Tõnu Timmiga Rakveres. Ka Bonzo oli seal. Peale esinemist ta teatas meile, et oleme Tõuniga mõlemad keskpärased lauljad, kuid pillimäng tuleb kõvasti paremini välja. See emotsioon oli nii siiras,» naeris Neitsov raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».