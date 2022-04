Ukraina naised ajavad endal päid paljaks lootuses vägistamisest pääseda

Ühe linna abilinnapea paljastas, et nende kohalikud naised ajavad oma pead kiilaks, et oma välimus ebaatraktiivseks muuta. Linnapea sõnul lõikavad ukrainlannad oma juukseid maha, et takistada venelasi neid vägistamast.

Maailma on häirinud hiljutised süüdistused, mis viitavad sellele, et Ukrainasse sisse tunginud väed kasutavad seksuaalrünnakuid sõjarelvana. Mitmest linnast on esile kerkinud õõvastavad lood, kuidas Vene sõdurid vägistavad naisi ja tüdrukuid perede silme all.