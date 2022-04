Tene Laul ütleb, mis on sinu loomulik anne, mis sulle sündides kaasa anti

Kui sa hoiad mingist põhimõttest kinni, siis sa lood barjääri iseenda ja arengu vahele. Elu on koguaeg muutuses ja energia on muutuses ning sa saad õppida ja kasvada võimekamaks ainult siis, kui sa lased end kõikidest piirangutest vabaks. See, mida sa täna tead, ei ole homne teadmine.