PILDID ⟩ Ukraina ema kirjutas tütre seljale kontaktandmed juhuks, kui ta tapetakse

Sasha Makoviy jagas sotsiaalmeedias pilte oma väikesest tütrest Virast, kelle paljale ihule on kirjutatud pastakaga kontaktandmed, samuti teabekaart juhuks, kui ta on perekonnast eraldatud. 33-aastane Sasha Makoviy soovis tagada, et päästjad saaksid kaheaastase Vira perekonnaga taasühendada.