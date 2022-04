Jaanika oma elust ettevõtjana: ühel hetkel mõistsin, et teadmatuses kobades ei jõua ma kuskile

«Juuli ja Maali» käsitööpood asub Tartu mõnusaimas linnaosas, boheemlaslikus Karlovas. Poeke müüb käsitööna valminud lasteasju: nukuhälle, mänguasju, beebiriideid, sooje sokke ja palju muud. Perenaine Jaanika Deket on selle keskel käega katsutavalt õnnelik ja rahul.

Käsitööpoe mõte ei tulnud üleöö. Jaanika räägib, kuidas talle on lapsepõlvest peale meeldinud ise midagi luua, praegugi veedab ta kõik vabad hetked õmblusmasina taga, kududes või heegeldades. Käsitöö on luksuskaup, igasse tootesse on lisatud tegija hoolt, armastust ja loovust. «Ja oi, ma olen nõudlik toodete kvaliteedi osas. Kõik, mis puutub tehnoloogiat ja materjali, peab olema esmaklassiline.»

Koheva soenguga lustakas kõristi Foto: Jaanika Deket

2018. aastal alustades oli kõik teistmoodi. Jaanika meenutab, et siis käisid nad palju laatadel ja välimüükidel, kliente jagus ja sissetulekut ka. Sel ajal polnud vajagi veebis nii nähtav olla, vähemalt ei osanud poepidajannad sellest puudust tunda. Aga koroonalaine keeras kõik senise pea peale. «Veebimüügist sai ainus müügiviis üldse, kõik poed kolisid internetti. Aga see pool oli meil nõrk. Püüdsin paar aastat oma ettevõttelapsukest vee peal hoida, teadmata, kuidas miski tegelikult käib. Lihtsalt ei osanud: tegin ju sotsiaalmeediasse postitusi küll, aga sai selgeks, et võin neid pilte postitada palju soovin, aga need ei jõua kuskile.»

«Olen toiminud enda elus põhimõtte järgi, et ükskõik kui raske töö ka tunduks, annan endast parima, et see saaks parimal viisil tehtud. Kui hobist on saanud töö, kus teed kõike ainult enda ettevõtte heaolu jaoks, on see palju huvitavam!»

Jaanika mõistiski, et kui tahab edu saavutada, tuleb senine strateegia ümber mängida. «Ma mõtlesin kaua, mis on minu tugevad ja nõrgad küljed ning mida tegelikult vajaksin, et poele elu sisse puhuda. Teadsin, et minu nõrk koht on visuaal, näiteks tootepildid. Olin juba kolm aastat tegutsenud, aga ikka veel ei teadnud, kuidas saaksin silma paista. Hakkasingi otsima kohti, kus seda õppida saaksin.»

Muidugi olid tal oma hirmud, näiteks kuidas mahukas kooliskäimine niigi tiheda igapäevaelu kõrvale ühendada. See osutus asjatuks. Võtmesõnaks veebikoolitus.

Naine leidiski endale sobiva kursuse, mida kiidab taevani. «Nüüd juba tundub uskumatu, aga seal alles sain teada, kes on minu sihtrühm ja kuidas nendeni jõuda. Et tühi boosti-nupule klikkimine ei too edu ja mis on soe ja külm publik.»

Katus oli juba pea kohal, aga vundamendi ladumiseks läks alles kooli minnes. «Sain selgeks, et tasub vaadata konkurente ja kui ma midagi ei oska, tuleb leida viis, kuidas vajaminevat teada saaksin. Mina sain oma tiivad, kui läksin sotsiaalmeedia spetsialisti kursusele. See tõepoolest andis mulle ja mu ettevõttele uue hingamise.»

Juuli ja Maali poekeses ringi vaadates tõusevad suunurgad iseenesest Foto: Jaanika Deket

Silmade särades räägib Jaanika, kuidas poe igapäevaelu on muutunud. «Mulle väga meeldis, et koolitus kestis pool aastat, see tähendas minu jaoks seda, et oli aega kuulata, mõelda ja kõike läbi protsessida. Mul oli ju ideaalne võimalus kõike kohe järele proovida. Harutasime teemad pulkadeks, mõtlesime läbi, katsetasime ja andsime teineteisele tagasisidet. Parim praktika, mida ette suudan kujutada.»