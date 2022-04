Stiilne ja mugav rõivastus, mis ei nõua palju vaeva, on kindlasti riietumise püha graal. Täiusliku tasakaalu leidmine pole aga teps mitte lihtne, eriti kevadel, kui ilm on ettearvamatu. Seetõttu on hea, kui kapist on võtta klassikalised rõivaesemed, mida omavahel lennuka hõlpsusega kombineerida. Tulemuseks kallis, hooletult elegantne välimus!