VAATA JA IMESTA ⟩ Moodne pükskostüüm olgu sabaga, nabaga ja sügava dekolteega

Juba otsus punasele vaibale pükstega tulla väärib aplausi. Aga vaadake vaid seda pükskostüümi! Moekad nappiva ja pahkluid paljastava pikkusega püksid, kaaslaseks pikk jakk. Ja siis õhtukleidile kohane slepp! Uhke saba moodustub näitlejanna haprale taljele seatud eksootilises gammas draperiist. Sandra Bullocki riietus teeb silmad ette kõigile paljastavatele kleitidele, millest publikul on ammuilma üledoos käes. Võit nii stiilipunktidega kui originaalsuse skaalal.

Tee järele: võta kapist esimene igavavõitu pükskostüüm ja täienda seda draperiiga – pilt saab hoobilt palju põnevam! Lehviva saba võib siduda taljele või kinnitada keebi või tiibadena õlgadele. Efekti võib veelgi võimendada voogav läbipaistev kangas.

Filmi «Kadunud linn» («The Lost City») tähed. Vasakult Daniel Radcliffe, Sandra Bullock, Channing Tatum. Foto: SCANPIX

Kuid tundub nii, et Sandra Bullock on otsustanud teha põnevast pükskostüümist oma tunnusrõiva. Kaval valik, kui sul on võrdlemisi pikad käed-jalad ning sire figuur. Kas keegi on kunagi öelnud, et püksid peavad piirduma ühe kangaga? Et kostüümi jakk peab olema sama värvi? Tegelikult loob eri värvi kangapaneelidega mängimine ülivõimsa salendava efekti ning jääb ka niisama suurepäraselt silma. Eriti kaval on muidugi pükskostüüme kanda kõrge kontsaga kingadega. Lisaks põnevatele pükstele pane tähele ka paljast naba – selle kevade moediivad sätivad kõik pintsaku alla nabapluusi. Selline see trend paraku on, ehk hüvasti pastaroad ja pitsad. Küllap sügisel kohtume taas.

Tee järele: igavaid pükse saab ise teist tooni paneelide või lampassidega täiendada. Kes ise tegemises osavam, saab lihtsalt enda kehale sobiva püksilõike paneelideks jagada ning jälle kokku panna – võib kindel olla, et kannad pükse, mida on maailmas vaid üks ja ainus paar! Vinge tunne ju, mis? Kõige lihtsam viis põnevust lisada on vahetada pükskostüümi alla käiv pluus nabapluusi või lausa rinnahoidja vastu.

Sandra Bullock filmist «Kadunud linn» («The Lost City») Foto: SCANPIX

Pükskostüümidele pakub moelavadel juba hea mitu aastat konkurentsi jumpsuit ehk pükstükk. Seda stiilset moeasja võib vaadelda ka justkui kokkukasvanud pükskostüümina. Eriti mugav – kandja pääseb kogu kombineerimise tööst, tõmbad selga ja minek. Eriti vinged on efektsest materjalist versioonid. Ühe sellisega särab Sandra Bullock filmis «Kadunud linn». Iseäranis vinge kontrasti loob selline glamuurne litrilasu muidugi metsiku loodusega.

Tee järele: kui jumpsuit seni veel isiklikust kapist puudub, on tagumine aeg see hankida! Arvesta, et tegu pole rõivatükiga, mis on mõeldud vaid saledatele. Iga kehakuju jaoks on omad lõiked, kui neid nutikalt valida, siis sihvakamaks muudab see igaühe. Hea mõte on ka ära tüüdanud rõivale väikest «litriravi» teha – litrid on vabalt müügil ja nende lisamisega saab igaüks hakkama. Ainult aega võtab see protsess omajagu.

Channing Tatum ja Sandra Bullock filmis «Kadunud linn» (The Lost City) Foto: SCANPIX