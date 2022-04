Uuring: mehed on suuremad klatšijad kui naised

Uuringust selgus ka, et mehed on hulga suuremad lõualõksutajad kui naised. Samuti ei suuda nad saladust pidada ka siis, kui nende elu sellest sõltuks.

Professor Elena Martinescu ütles, et kuna me kuulujutte kõrvaldada ei saa, tuleb meil neid aktsepteerida loomuliku osana elust ja suhtuda neisse kriitiliselt tagajärgede pärast, mida need tuua võivad. Klatš on hingele hea vaid siis, kui seda õigesti teha, kirjutab YourTango.