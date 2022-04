Kaheksa lapse ema jäi rasedaks omaenda lapselapsest

Chalise Smith Utah'st pakkus end surrogaatemaks pärast seda, kui arstid ütlesid tema 24-aastasele tütrele Caitlin Munozile, et tema tervisele on rasestumine ohtlik. 2019. aastal õnnestus naisel kunstliku viljastamise abil laps eostada, kuid tema seisund halvenes järsult seitsmendal raseduskuul ning arstid diagnoosisid tal Sjögreni sündroomi ehk sidekoe autoimmuunse kahjustuse, mis võib põhjustada raseduse katkemist. Selgus, et naine oli haige juba alates 16. eluaastast, kuid varasemalt ei osanud arstid õiget diagnoosi panna.