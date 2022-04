Meeste meelest armsad žestid, mis on naiste silmis saatuslikult nõmedad

Mehed, lugege, millistes kohtades teil vead sisse tulevad.

Ära jälita teda sotsiaalmeedias

Oletame, et sa lisad ta oma Facebooki sõbraks. Sellest esialgu piisab. Sa ei peaks teda kohe Twitteris, Telegramis ja Instagramis lisama, isegi kui ta postitab oma kassist hämmastavalt armsaid fotosid. Kui ta avastab päeva jooksul jooksul viienda taotluse ja näeb, et oled viimase kuue aasta kõik postitused üle laikinud, arvab tüdruk, et oled kas meeleheitlik armastaja või hull jälitaja. Ja usu, sa ei taha kummaski nimekirjas olla.

Sa viilutad toitu tema taldrikul

Teile tundub, et hoolitsete tüdruku eest, tükeldades tema keedetud spargli väikesteks tükkideks või soovite lihtsalt proovida oma uue Šveitsi armeenoa teravust, aga see ei ole oluline. Oluline on see, et tüdrukule saadab see signaali, et ta on teie silmis ebamõistliku lapse tasandil, kelle kätte on parem nuga mitte usaldada.

Sa räägid lõputult oma parimast sõbrannast

Oletame, et olete kõrgelt arenenud olend, kes suudab naisi tajuda mitte ainult iha objektina vaid ka inimesena. Sa oled isegi sõber ühe sellise inimesega, kelle nimi on näiteks Mari. Ja ta on imeline! Ei, päriselt! Ta vahetab kõik auto neli ratast kiiremini, kkkui üks sigaret põleb, võib mängida pokkerit kogu öö ja viib teid koju kainenema, kui pidu pikaks on veninud. Olgu siis nii. Kuid uskuge mind, teise naise pidev mainimine, olenemata sellest, kui süütu teie suhe võib olla, ei meeldi teie uuele kireobjektile.

Sa paned oma käe tüdruku kaelale

Tõenäoliselt tundub sulle kui mehele selline žest, kui lähed ja paned oma käe tüdruku kaelale, erootiline ja sensuaalne. Ja mugav: nii et teavitate kohe teisi, et selle kaela omanik kuulub teile. Kuid uskuge mind, ainult tüdruk, kes pole kunagi kuulnud emantsipatsioonist või koduvägivallast, nõustub sellisel viisil kõndima. Teised kiirustavad põgenema äsja tekkinud omastava käe eest kaelal.

Komplimentidega üle pingutamine

Tüdrukutele meeldivad komplimendid. Kuid hoiatame, et kui teil õnnestub kiita tema soengut 23 korda, imetleda jalgu 16 korda ja meelitada tema säravust lugematul arvul, ei ole see kõige parem stiil. Kui tüdruk ei pea ennast ilusaks, arvab ta, et püüate teda kõige primitiivsemal moel voodisse meelitada. Kui ta on ilus, otsustab ta, et hindad ainult tema välimust ja ei püüa näha tema hingesoppe. Mõlemal juhul on see sinu viga.

Hakka kohe seksist rääkima

See soovitus on isegi imelik, eks? Lõppude lõpuks olete huvitatud tema elust! Sa ju küsisid ainult kas ta on seda kunagi tsirkuse tualetis teinud, miks ta selle peale endasse tõmbus?... Pea meeles: ära jahu liigselt palju seksist enne seksi ennast! On ainult üks erand: kui tüdruk ise sellist vestlust alustab. Ja isegi sel juhul proovige vastata vaoshoitult ja lühidalt.

Tutvustad teda liiga vara oma vanematele

Hoia oma vanemad päevaks, mil teie suhet suurema enesekindlusega võib nimetada tõsiseks. Ja see on vähemalt paar kuud pärast tutvumist.

«Juhusliku» sõnumi kirjutamine

Suhte alguses ühendust võtmine ei ole lihtne ja mõnikord venib vaikuse ebamugavalt pikaks. Ja siis on kiusatus kirjutada tüdrukule juhuslikult. Sa ei tahtnud talle üldse kirjutada, vaid sõbrale, eks. «Oih! Mul läks kiri valele inimesele. Muide, kuidas sul läheb, millised on õhtu plaanid?»