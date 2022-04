5 sekspoosi, mida iga naine vähemalt korra elus proovima peaks

Kuigi kõigi kamasuutras välja toodud asendite läbiproovimine ei peaks olema eesmärk omaette, siis ilmselt võiksid paljudki armatsejad lõigata kasu mõne uue asendi proovimisest. Järgnevad viis mõnusat poosi ei ole eriti keerulised ning neid saavad katsetada kõik inimesed, olenemata oma vanusest või pikkuseset. Ehk on su uus lemmik just nende seas?

Köögiletiseks

Oled ju näinud, kuidas filmides paarid kirehoos magamistuppa ei jõuagi ning oma ihadele ja teineteisele köögiletil anduvad? Kuigi klišee, ei tohiks seda poosi siiski alahinnata. Õnneks ei pea selle proovimiseks isegi mitte kööki minema, sest tegelikult ajab asja hästi ära ka iga sobival kõrgusel olev kapp, akna- või töölaud. Oluline on vaid see, et kõrgus penetratsiooni või oraalseksi jaoks sobiv oleks.

Sidumismängud

Selle poosi puhul on üks partneritest andnud oma nõusoleku, et ta millegi külge kinni seotaks või, miks mitte, ka näiteks käeraudadega aheldatud oleks. Võimumängud lisavad kindlasti seksile vürtsi. Piirduma ei pea ka voodiga, sest kallima võib kinni siduda ka mujale ning, miks mitte, ka püstiasendisse. Ärge ainult liiga tugevaid sõlmi tehke ning käeraudade võtit kirehoos ära kaotage, soovitab Times of India. Siia juurde sobivad hästi ka rollimängulised elemendid.

Dušiseks

Seda võib nautida kas üksi või kahekesi, mõlemal juhul võib kasu olla pesuruumis olevas taburetist, mis ei libise, kuid kannab vajadusel kogu sinu keharaskust. Kallimaga koos on dušiseks hea näiteks kähkukate nautimiseks, kuid soe ning lõõgastav keskkond on ideaalne ka üksi oma keha avastamiseks. Alusta oma päeva virgutava orgasmiga või lase õhtul mõnulainetel kogu päevane stress minema uhtuda. Pane ainult vannitoa uks lukku, et keegi sind su mõnuhetkel segama ei tuleks!

Liblikaefekt

Tegemist on misjonäripoosi edasiarendusega, mis muudab seksi vastuvõtva partneri jaoks tunduvalt mõnusamaks. Aseta oma puusade alla padi, mis sind veidi ülespoole tõstaks. Selline asend annab väga häid tulemusi näiteks penetratsiooni puhul, ent annab kätele ühtlasi ka parema ligipääsu kliitori stimuleerimiseks.

Teineteise masturbeerimas vaatamine