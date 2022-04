Keskuse siseraadiost hõigati maha teade: «Tähelepanu autojuhid! Palun teisaldage parklast oma autod, kuna lennujaama lennurajal on probleem ja peagi maandub meie parklasse lennuk.» Nii mõnedki poekülastajad panid korvid maha või jätsid ostukärud sinnapaika ja kiirustasid poest välja. Kes ei olnud autoga, rõõmustasid ning see, et aprillinaljaga tegu, jõudis paljudele alles peale väikest järelemõtlemist kohale.