Sooneutraalne pesu – mis asi see on?

Valikut on rohkem, kui kannikaomanik jõuab ära kanda ning tema kallim ära imetleda. Aga kui tahaks midagi igale kehale sobivat ja mugavat? Aga kui me astume korra sellest kapitalistlikust unistusest välja, siis pärisinimestega rääkides koorub ikka välja, et tegelikult on pealtnäha külluslikul turul mõned haigutavad augud ning on inimesi, kes peavad unelmate püksikute leidmise teel tegema teatud järeleandmisi, sest sobivat paari lihtsalt ei ole olemas.