Tulevane isa organiseeris sünnitustuppa ootamatu meelelahutuse: et mul igav ei hakkaks

Tulevane isa valmistus põhjalikult sünnituseks, mis kestis kokku 21 tundi. Ta tõi palatisse mängukonsooli ja kõik vajalikud seadmed võrgumängude sujuvaks toimimiseks. Mehe sõnul ei tea ju ette, kaua haiglas aega veeta tuleb ning ta hoolitseski selle eest, et tal see aeg põnev oleks.

Tema käitumine jagati lugejate poolt kahte rühma: mõned mõistsid mehe teo hukka, öeldes, et tema partner peaks olema tõsiselt ettevaatlik, kui ta ei saa mänge nii olulisel päeval edasi lükata. Teised, vastupidi, toetasid mängu armastajat ja ütlesid, et vaadates, kuidas keegi videomängu mängib, on huvitavam kui lihtsalt seina vaatamine.