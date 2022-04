Ukraina lapsed saavad oma YouTube'i kanali

Ukraina lapsed on viimase kuu jooksul jäänud ilma oma kodudest, vooditest, mänguasjadest ja turvalisest rutiinist. Et seda häda pisutki leevendada, on mitu suurt Ühendkuningriigi telekanalit löönud käed, et luua tasuta YouTube'i kanal Ukraina sõjapõgenike lastele, et nad saaksid vaadata populaarseid lastesarju.