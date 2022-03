Inga Lunge menuseriaali «Pilvede all» võtetest: mul hakkas selles stseenis kergelt halb!

Inga Lunge avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et aastate jooksul on «Pilvede all» võtted toonud tema ellu erilisi ja huvitavaid momente.

«Peab tunnistama, et on olnud isegi õudseid hetki! Mitu hooaega tagasi filmisime ühte vaadet, kus fookuses oli minu tegelase nooruspõlv. Noor Piret oli katsunud enda veene läbi lõigata ja pean tunnistama, et need kaadrid olid ikka päris jõhkrad. Käe peale tehti päris realistlikud haavad...isegi neid vaadates hakkas mul kergelt halb. Kui aga seriaali žanrist rääkida, siis eelkõige on see peredraama, midagi muud sealt otsida oleks meelevaldne,» muigas näitlejanna.

Lunge lisas, et õudus-kategooriasse on läinud veel teisigi võtteid. «Hirmsaid hetki on ette tulnud mitmeid. Näiteks, kes on sarja vaadanud algusest peale, teavad, et tegelaskujudel oli lapsepõlves mitmeid hulle üleelamisi. Lapsed ju ei teadnud, kes see onu seal täpselt on, kes emaga käib riidlemas ja mis seal kodus toimus,» vihjas ta.

«Aga kindlasti on ka nalja saanud! Kõik on muidugi seotud konkreetsete situatsioonide ja inimestega. Kõige naljakamad on olnud erinevad söögi ja restorani võtted. Proovi sa süüa näiteks kala nii, et söödavat osa jätkuks mitmeks stseeniks,» naeris Lunge.

Näitlejanna märkis, et aprillikuus tuuakse ekraanidele vaid neli uut osa. «Kui oleks rohkem toodetud, poleks ma võtetega ilmselt nõus olnud. Pean tunnistama, et peale seda, kui lahkusin tiimist, pole seriaali kulgu vahepealsel perioodil üldse jälginud. Kui keegi on minult küsinud, et mis on juhtunud või kus tegelaskuju Piret viibis, siis ma väga täpselt ei teagi...olen lihtsalt teistelt järele küsinud. Seriaali on ilmunud ka palju uusi tegelasi, kellest mul pole õrna aimugi,» rääkis ta.

Lunge tegi omapoolt väikese kiirtutvustuse neile, kes pole tänaseni «Pilvede all» seriaali oma silmaga näinud. «On kolm õde, kes üles kasvanud väikeses linnas ja nad ei tea, kes on nende isa. Algusaastatel otsiti seriaalis isa taga ja tuli välja, et kõigil kolmel on erinevad isad. Nüüd on isad leitud ja rahvas nõudis enamat. Tänaseks on tekkinud uued suhteliinid...nii nagu ühes heas pere draamasarjas ikka,» rääkis ta.

«Minu tegelaskujul on peamiselt meeste probleemid. Pole vist teist sarja Eestis, kus tegelane on saanud mängida nii paljude meespartneritega. Mis seal salata, minu tegelaskuju Piret Jakobson on mehi vahetanud üpris tihti,» rääkis Inga Lunge raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».