Viinapudeliga rooli tagant tabatud mees selgitas oma tegu keskkonnast hoolimisega

Mees selgitas oma tegu sellega, et ta hoolib keskkonnast ning väldib plasti ning plastpudelitest joomist. Klaaspudelite eelistajana leidis ta sobivaima suurusega olevat justnimelt viinapudeli.

Ühismeedia lugejad leidsid, et õilsa teo paremaks presenteerimiseks tasuks võibolla viina silt pudelilt eemaldada. Vähemalt kaks kinnitasid, et nende vanaemad on samamoodi taaskasutajad, nimelt kasutavad tühje veinipudeleid limonaadi kaasas kandmiseks.