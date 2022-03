6 põhjust, miks peaksid sagedamini «kähkukaid» tegema

Jah, see on kindlasti vajalik, et sinu suhe püsiks kindlana ning te kallimaga mõlemad ühistest intiimsetest hetkedest ka võimalikult palju naudinguid välja võluksite, ent mitte igal inimesel ei ole võimalik oma graafikusse sellist viietunnist sängisambat ajastada. See aga ei tähenda, et seks päevakavast hoopiski välja peaks jääma, sest ka kähkukad võivad kuumad olla ning neilgi on palju boonuseid!

1. Planeerimata lõbu on oluline

Inimene vajab oma ellu ka selliseid asju, mida ta ei oska oodata või mis pole ette planeeritud. Kiire kähkukas kallimaga kodus köögiletil, avalikus tualetis või, miks mitte, ka vabas õhus võib olla vägagi nauditav ning sellest saadav adrenaliin tõmbab kindlasti vere käima. Kui suudade kallimaga tempot hoida ning ka tõesti kähku teete, siis on väga väike võimalus ka vahele jääda, kui avaliku ruumi kasuks otsustate.

2. Tõstab libiidot

Kui sinu elu segab madal libiido, siis võib just kiire kähkukas olla see ravim, mis sulle seksiisu tagasi toob.

3. Aitab sul loominguline olla

Ühe uuringu tulemused näitasid muuhulgas seda, et inimesed, kes iga päev seksivad, on loomingulisemad, kirjutab Times of India. Seega kui oled loomeinimene, kel inspiratsioonikanalid umbes, siis ehk tasub kallimaga üks kiire kähkukas ette võtta, selle asmel, et tühja pilguga ekraani vaadata.

4. Saad paremaks armukunstides

Kähkukad on hea hetk voodis millegi uue proovimiseks. Lase end lõdvaks, katseta ning vaata, kuidas kallim su uuenduslikele lähenemistele reageerib. Kui talle tundub su tegevus meeldivat, siis proovi seda järgmise pikema armatsemise käigus korrata, ent kui talle su katsetused ei meeldi, siis ei pea neil pikemalt peatuma ning «valed liigutused» võivad kiiresti unustusehõlma vajuda.

5. Kasulik tervisele

Nagu seksil üldiselt, on ka kähkukatel mitmeid tervisele kasulikke omadusi. Näiteks aitab armurõõmude nautimine nii sinu südant, nahka kui ka lihaseid. Orgasmid aga aitavad langetada stressi taset ning muudavad inimesed rõõmsamaks.

6. Nooruslikkuse allikas