Hiinameditsiiniga kevadväsimuse vastu: energiline oled siis, kui keha on tasakaalus

Terapeut Kreet Rosin-Pindmaa selgitas, miks meie keha väsimust tunneb. «Mina vaatan paljusid asju hiinameditsiini vaatenurgast ja väsimus tähendab seda, et kehas on tasakaal paigast ära. Teisisõnu, energiad ei liigu sinu sees vabalt,» sõnas ta.

«Hiinameditsiinis on hästi lihtne tervise definitsioon. Tervis tähendab seda, et sinu energia liigub süsteemis vabalt ja takistusteta. Ilmselgelt ma ei räägi Eesti Energiast...ikka millestki muust,» muigas terapeut.

Mida teha siis, kui kõik ei ole nii nagu peaks? Ehk puudub jaks, tahe ja energia mistahes töö tegemisel. «Esiteks võiks appi võtta koputusteraapia. Sellega kasutatakse neid samu akupunktuuri punkte, mis on fookuses ka hiinameditsiini nõelravis. Ainult, et nõelte asemel vajutatakse neid punkte sõrme otstega - selle abil saab energia hakata vabamalt liikuma. Te saate ise end erksamaks koputada,» sõnas naine.

«Koputage näiteks «Tarzani punktile» - oleme rinnapiirkonnale koputamist näinud ka filmidest. See koputamine aitab anda kehale hea energiasüsti. Tee seda oma sõrme otste või rusikatega, kuid jälgi, et endale liiga ei tee,» soovitas Rosin-Pindmaa.

Terapeut märkis, et kasulik on stimuleerida ka käelabasid. «Koputa väikese sõrme poolseid külgi. Neid piirkondi nimetatakse «karate punktideks», see on koht, millega karate võitlejad löövad asju katki. Hiinameditsiini seisukohalt liigub seal meie peensoole kanal. See piirkond hoolitseb ka selle eest, et me ei läheks oma südametarkuse vastu. Et me ei teeks tegevusi, mis meid väsitavad ja kurnavad,» lisas ta.

«Väsimus ja kurnatus on kaks erinevat seisundit. Väsimus on selline, et kui sa öösel magad kenasti, siis hommikul oled puhanud ja värske. Kui on tegu kurnatusega, siis ööunest kahjuks ei piisa,» rääkis ta.

Õiged valikud toidulaual aitavad samuti meie enesetunnet parandada. «Kogu toit ja jook, sealhulgas alkohol, on ravim. Mida iganes sa manustad, teadvusta seda endale. Sa ei hakka mistahes ravimit manustama siis, kui seda sugugi vaja pole,» rääkis Rosin-Pindmaa.

«Hiinameditsiini alusel jagatakse kõik toidud yin'iks ja yang'iks. Soojad ja kuumad toidud on yang. Jahedad ja külmad toidud on yin. Toituda võiks nii, et see aitaks tasakaalustada organismi yin'i ja yang'i. Tuleb saavutada tasakaal keha ja keskkonna vahel, oleme ju loodusega üks tervik. Ei ole olemas õigeid ega valesid toiduaineid. Teatud aastaaegadel ja tingimustel sobivad erinevad toidud,» sõnas terapeut.

Kevadel on vaja keha toetada vürtsika, kerge ja sooja toiduga. «Selline valik paneb kehas energia liikuma. Sobivad hästi ka kevadel kasvavad rohelised taimed, näiteks murulauk on suurepärane,» lisas ta.

«Suvel võiks süüa teravaid toite, mis aitavad keha poorid lahti hoida. Nii saab liigse soojuse higiga välja viia. Sobib süüa ka puuvilju ning mõningal määral piimatooteid - sellel on niisutav toime,» rääkis ta.

Rosin-Pindmaa rõhutas, et mistahes aastaajal tasuks vältida liiga külmade jookide ja söökide tarbimist. «Liiga külm toit kahjustab põrna seedimise tuld,» rääkis ta.

«Kui sa sööd, ära vaata ühtegi ekraani, jäta lugemine kõrvale ja pane ka raadio kinni. Hiinameditsiin ütleb, et kogu info on toit. Põrn ei pea toime tulema vaid sellega, mis sa endale lusika või kahvliga suhu pistad...ta peab toime tulema kogu ümberkaudse informatsiooniga. Keskendu siis vaid päris toidule. Väldi ka püstijalu ja kiirustades söömist,» rääkis ta.

Rosin-Pindmaa soovitas kevadväsimuse puhul ka tublisti liikuda. «Väga tegusad ja toimekad inimesed ütlevad, et neil pole aega liikuda. Istumine on tänapäeval pea sama kahjulik kui suitsetamine. Kahjustavad mõjud on väga sarnased - energia ei saa liikuda. Hästi tark on iga tunni tagant vähemalt üheks minutiks püsti tõusta ja teha mõni kasulik võimlemise harjutus,» sõnas Rosin-Pindmaa raadio Elmar hommikuprogrammis.