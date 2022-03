30-aastane Natalia rääkis oma nelja-aastasele tütrele Zarinale, et nad lahkuvad kodulinnast Zhytomõrist, et minna puhkusele.

«Kuulsime, kuidas lennukid lendasid üle meie majade ja pommitasid meie linna õhust,» kirjeldas šokis olev Natalia veatus inglise keeles. «Kodus oli parim, aga me ei saanud sinna jääda. Lahkusime, sest me ei taha, et meie lastest saaksid sõja lapsed. Rääkisime oma tütrekesele, et läheme puhkusereisile, nüüd ta juba muudkui küsib millal me tagasi koju läheme.»