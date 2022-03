Alexandra abikaasa suri Mariuopolis toidupuuduse tõttu: pidin ta lillepeenrasse matma

Venemaa on 400 000 elanikuga linna rünnaku algusest peale peaaegu lakkamatult pommitanud. Tohutu hulk hooneid on kokku varisenud või muul viisil elamiskõlbmatuks muutunud. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul ei ole linnast midagi järel.

Linnaelanikud on pommitamise eest keldritesse varjunud ja on seal ilma jooksva vee, toidu, ravimite ja elektrita. Linnast põgenemine on raske või võimatu. Ukraina sõnul tulistab Venemaa ka neid marsruute, mida ta on lubanud turvaliste humanitaarkoridoridena kasutada.