Sekspert avaldab meeste põhilised vead, mis mõjutavad nende sooritust voodis

«Mida pikem on eelmäng, seda kiiremini saab ta orgasmi, kui kätte on jõudnud vaginaalne vahekord. Ja mida kiiremini ta orgasmi saavutab, seda vähem peate te kulutama aega ebaseksikate mõtete mõtlemisele, mis aitavad vältida peo enneaegset lõpetamist,» õpetab ta.

See, mis juhtub pärast seksi, on Davidi sõnul sama oluline, kui see, mis juhtub enne. Pärast seksi ei tohiks mehed seksperdi õpetuse kohaselt end lihtsalt ümber pöörata ja magama jääda.

Davidi sõnul võlgnevad mehed naistele pärast seksi suudlusi ja kallistusi. Ta ütles: «Kui sina tunned end seksi ajal jumalana, peab naine tundma end selle järel jumaldatuna ja väärtustatuna. Tulemuseks on see, et ta soovib üha rohkem seksi ja on valmis ka rohkem uusi asju proovima.»