27. märtsil toimub sõjamasina löögirusika all kannatava Ukraina heaks rahvusvaheline kontsertmaraton

«Vallandades Ukraina vastu jõhkra sõja, ei oodanud vaenlane Ukraina ja maailma sellist reaktsiooni. Esiteks: kui tugevad on ukrainlased oma riiki kaitstes, ja teiseks: kui hävitava ulatusega on rahvusvahelise üldsuse poolt kehtestatud sanktsioonide. Oleme saavutanud märkimisväärsed tulemused tänu Ukraina süstemaatilisele tööle ja meie partnerite vankumatule toetusele. Venemaa on juba kandnud suuri majanduslikke kaotusi ja leidnud end täielikus isolatsioonis. Me ei peatu, me liigume edasi. See maraton on järjekordne signaal rahvusvahelisele kogukonnale: see on Venemaa sõda kogu maailma vastu ja ainult koos saame võita,» sõnab Ukraina välisminister Dmytro Kuleba.

«Sõda hävitab meie linnad, kuid see ei hävita kunagi meie tahet ja soovi elada vabal maal. Rahvuslik vastupanu on ühendanud ukrainlased ja kogu demokraatliku maailma ühise eesmärgi nimel – ajada meie maalt välja kõik okupandid ja kaitsta süütuid inimesi. Sõjaväelased, vabatahtlikud, arstid, tsiviilisikud, kes võõrustavad põgenikke oma kodudes või marsivad Ukraina lippudega ajutiselt okupeeritud linnades, meie tehnikud, kes töötavad isegi ohus, et taastada ühendust – me kõik oleme kangelased. Vajame palju tugevamat toetust lääne partneritelt ja kogu tsiviliseeritud maailmalt, et lõpuks võita. Kyivstar kutsub seda üles tegema igal võimalikul viisil – toetades selliseid raha kogumise kontserte, tehes koostööd meedia ja partneritega kogu maailmas,» ütleb Kyivstari B2C direktor Tetiana Lukynyuk.

Telemaratoni graafiliseks sümboliks on Ukraina kunstniku Daniel Skrypnkyki loodud päevalill. Nii jõuab see üritus veelgi laiema publikuni, kuna Danieli töid imetlevad inimesed paljudest maailma riikidest.

«Päevalill sümboliseerib nüüd kogu Ukrainat. Olen sellesse kaasanud isiklikud sümbolid ja emotsioonid. Päevalill on erinevate ümberringi toimuvate sündmuste vaatleja. Ta on emotsioonide andur. Ta visualiseerib kõiki, kes on kõrvalvaadetega kokku puutunud. Päevalill on kasvanud erinevatelt ja just praegu on päevalill avanenud selles kõige kohutavamas ja emotsionaalsemas olukorras. Ta palub, et kogu maailm teda märkaks, olles see, kes vaatab Ukraina poole, tunnetades iga ukrainlast. Ta palub valgust,» kirjeldab kunstnik Daniel Skrypnyk.

Korraldajad rõhutavad, et raha kogumine toimub Ukraina Riigipanga ja Ukraina Sotsiaalpoliitika Ministeeriumi ametlike kontode kaudu. Annetused lähevad toiduvajaduste rahuldamiseks ning sõjategevuse tõttu kodudest lahkunud põgenike ja kodanike majutamiseks, nende varustamiseks riiete ja jalanõude, ravimite ja meditsiinivarustusega; elanikkonnale esmatarbekaubate tagamiseks, ühekordseks rahaliseks abiks, et rahuldada muid esmatähtsaid inimvajadusi jne.