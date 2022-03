Briti minister sõi kogemata ära Elizabeth II koera küpsised

Meeleolukalt naljakat juhtumit kirjeldatakse kuningliku biograafi Robert Hardmani uues raamatus "Meie aja kuninganna". See juhtus 2008. aastal, kui Johnson ja tema kolleeg Paul Murphy kutsuti Windsori lossi Briti kuningannaga einestama.

Johnson rääkis pärast õhtusööki et kõigist pakutavatest toitudest meeldisid talle eriti juust ja omapärased tumedad küpsised, mille tõi kuninganna ise. Mees näksis neid mõnuga, kuni Murphy sekkus ja selgitas, et küpsised ei olnud mõeldud inimestele vaid koertele. Selgus, et külalistega rääkides söötis kuninganna oma corgidele maiuseid.