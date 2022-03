Red Bulli Lennupäev: maailma üks lahedaim üritus tuleb taas Tallinna!

Välja valitakse 40 parimat lennumasina joonist, kellele saadetakse edasised juhised, et seejärel juba oma idee reaalsuseks muuta. Bauhof on 40 parimale välja pannud ka 500eurose kinkekaardi, millega lennumasina ehituseks vajalikke materjale soetada. Lõpuks, kui masin valmis, tuleb see võistlejatel 27. augustil Admiraliteedi basseini toimetada ning lõplikult proovile panna. Eesmärk on lihtne: lennumasin peab kaheksa-üheksameetriselt platvormilt alla lendama, seejuures on abiks maapealne meeskond.

Lauri Pedaja on üks neist inimestest, kes juba on otsustanud lennupäeval osaleda. «Põhjus, miks ma selle avantüüriga kaasa löön, on lihtne: see on lihtsalt nii ajuvaba asi, et seda peab tegema!» ütleb Pedaja. Ta on varemgi taolisi võistlusi näinud ning alati tundnud, et tegemist on väga lõbusa asjaga. «Kuid kuklas on alati istunud tunne, et ma oskaks paremini!» naerab ta.