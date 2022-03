Vene eliit plaanib väidetavalt Putinit võimalikult kiiresti kõrvaldada, välja on valitud ka mantlipärija

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi sõnul on grupp mõjukaid Vene eliidi liikmeid välja töötanud plaani, mille eesmärk on kukutada president. Selle rühmituse eesmärk on Vladimir Putin võimalikult kiiresti võimult eemaldada ja taastada majandussidemed läänega.