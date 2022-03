Sõja eest põgenevate naiste intiimne probleem, mis võib eiramise korral maksta elu

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse on sealt lahkunud üle nelja miljoni Ukraina sõjaohvri. Need, kes on jäänud, elavad varjendites üle kogu riigi, et suurendada ellujäämise võimalust. Kuid naiste jaoks, keda on Ukrainas kaks miljonit rohkem kui mehi, on veel üks pakiline probleem, mille pärast muretseda: menstruatsioon.