Zelenskõi ilus tegu pani haavatud teismelise heldimusest nutma

Ukraina president külastas koos oma kaaskonnaga mitmeid haigla osakondi, et tänada Venemaa sissetungi käigus vigastada saanud ukrainlasi.

Ta ulatas ühele voodis lebavale noorele tüdrukule lillekimbu, enne kui temaga TikToki teemal nalja tegi. «Jah, me oleme TikToki vallutanud!» Tüdruk hakkas meeleliigutusest nutma.



President kinnitas patsientidele, et aeg on äärmiselt raske, aga Ukraina ja ukrainlased käituvad õigesti.