Mis on levinuimad põhjused, miks inimesed kallimale orgasmi kohta valetavad?

Sina viid partneri alati orgasmini ning teed kõik, et tal oleks ülimuslikult hea. Ent kui on sinu kord naudinguid kogeda ning sa tead, et kaaslane su tippu viimisega hakkama ei saa, kuidas käitud? Kas ütled talle või hoopis teeskled?