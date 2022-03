Eduka helilooja Rainer Michelsoni salakireks on hoopis automaailm

Rainer Michelson on Supernova bändi eestvedaja ning lisaks bänditööle kirjutab mees muusikat mitmetele eesti artistidele. Nendest kõige nimekaim laulja on Ivo Linna - koos on antud välja mitmeid edukaid singleid ning kaasa on löödud ka Eesti Laulul.

«Eelmine aasta oli meie jaoks tähtsaid töid ja tegemisi täis. Tuli välja Ivo Linna uus album pealkirjaga «Taevatähtedest tee». Projekti raames tegid kaasa erinevad esitajad. Taustatöö, mis plaadi organiseerimisega kaasnes, oli jõhker. Koroona tõttu ei saanud kõikide osapooltega piisavalt palju kohtuda. Näiteks isegi selline lihtne asi oli probleemiks: kuidas saada loo helistik kahe laulja jaoks sobivaks,» sõnas helilooja ja bändimees Rainer Michelson.

Michelson tunnistas mõtlikult, et koroonaaeg on mõjunud muusikatööstusele üsnagi laastavalt. Samas lisas ta, et suvistel perioodidel, mil piirangud leebemad, on tööpõld tervitanud paljude uhkete esinemistega. «Me vist ei suuda hoomatagi seda, milline on koroona põhjustatud kahju meie kultuurielule. Iga kord, kui koroonalaine möödas, loodame, et nüüd on kõik. Tegelikult on lihtsam olnud vaid paariks kolmeks kuuks. Vaatame, kuidas siis nüüd. Küll aga, mis puudutab eelmist suve, siis võin öelda, et see oli kihvt ja töine. Mõni päev oli kohe eriti huvitav. Ühele esinemisele sõitis Iff isegi helikopteriga! Laulsime Rally Estonia avaüritusel. Teatasime korraldajatele, et saame lavale tulla vaid siis, kui peale esinemist jõuab Ivo Linna 50 minutiga põhjakaldale. Nii siis selle helikopteriga vastu tuldi ja hiljem toodi ta Lõuna-Eestisse tagasi, planeeritud oli veel üks hilisõhtune lavale astumine,» muigas ta.

Edukas bändimees märkis raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast», et ta pole muusikaga mitte alati nii intensiivselt tegelnud kui täna. «Viis aastat tagasi olin hoopis autonduses. Mul oli rõõm ja õnn tegeleda pikalt Mercedec-Benzis ja oh seda imet...ka BMW's. Need on ju kaks konkureerivat Premium klassi marki. Sain mõlemast töökohast üsna palju teadmisi ja kõik tegemised olid väga huvitavad. Pean tunnistama, et autondus meeldib mulle siiani,» lisas ta.

«Kui väike poiss olin, siis tahtsin saada aga hoopis jalgpalluriks! Kuni põhikooli lõpuni olin hullumas jalgpalli järele. Ühel päeval mängisin suvalisel, künkaid täis murul ning sain põlvevigastuse. See sündmus kustutas mu jalgpallikarjääri, isegi seenioride meeskonnaga ei saa liituda,» rääkis mees.

Michelson on aegade jooksul avaldanud ligikaudu seitsekümmend laulu, täpset arvestust pole muusik siiski pidanud. «Lisan siinkohal, et sahtlis on mul pooleli vähemalt paarkümmend lugu. Mul on palasid, mille olen isegi aastakümneid hiljem avaldanud. Näiteks «Ma olen siin» kuulub just nende hulka - osalesime koos Robert ja Ivo Linnaga sellega Eesti Laulul,» sõnas ta.