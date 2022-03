Spaa reklaam tekitas eestlaste seas pahameeletormi: maitselage ossihuumor

Rakveres asuv Aqva Spa haaras koroonapiirangute leevenedes härjal sarvist ning tegi teravasõnumilise reklaampostituse, kus kutsus üle kliente Covid-passi mitte näitama. Veekeskuse postitusel on muu hulgas tekst, et koroonatõendi ettenäitamisel kehtib 30 protsenti kõrgem hind. Spaa juht Roman Kusma lükkab selle rea muidugi kohe ümber ning kinnitab, et tegemist on huumoriga, lisades omalt poolt küsimuse: «Kas solvujad siis ei oodanudki seda aega, kui saab jälle ilma tõendita restorani minna?»

Kusma selgitab, et nende reklaamid on läbi aegade sõnamängudel baseerunud: «Näiteks alles hiljuti, kui elektri hind lakke tõusis, pakkusime inimestele spaamõnude nautimiseks Aqva elektripaketti. Vaevalt keegi eeldas, et me talle päriselt just elektrit müüma hakkame.»