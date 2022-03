DNA test paljastas aastakümneid hiljem, et sünnitusmajas aeti beebid segamini

Peaaegu 20 aastat pidas austraallanna sidet arvatava emaga, kuid nagu ta ise tunnistas, mõistis ta iga aastaga üha selgemalt, et on täiesti erinev sellest, keda ta peab oma pärisvanemaks. Sarnasust ei leidnud ka teistest pereliikmetest ning sugulastest. Suhte õigsuse kontrollimiseks tegid naised DNA-testid, mis kinnitasid McKeesoni hirme – selgus, et veresidet nende vahel pole.