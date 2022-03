8 kohutavat müüti Vene-Ukraina sõja kohta ja kuidas igaüks meist aidata saab

«Ma kardan magama minna. Hommikuti kardan silmi lahti teha – mis siis, kui loen oma kodulinna pommirünnakutest? Mu käed värisevad, kui avan messengeri, et kontrollida, kas mu vanemad on võrgus. Kontrollin sel moel kas mu vanemad on elus. Ma pole kunagi olnud usklik, aga nüüd ma palvetan. Iga päev.