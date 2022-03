Väljaheide võib paljastada sageli liiga hilja leitava vähi

Pankreasevähi diagnoos on sageli surmaotsus, sest haigus avastatakse harva piisavalt varajases staadiumis, et seda oleks võimalik ravida. Pankreast tabaval vähil, mis peidab end teiste organite taha, on sageli aega areneda ja levida enne, kui inimesel tekivad sümptomid nagu kaalulangus ja kõhuvalu.