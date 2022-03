Shafo on Tadžikistani kodanik, viimased 20 aastat on ta elanud Ukrainas. Ta ütleb, et kogu tema elu on siin maal – kodu, töö, sõbrad. Kuid juba kolmandat päeva elab ta koos tuhandete teiste endiste majandusmigrantide ja praeguste Ukrainast pärit põgenikega Poola linna Korczova lähedal asuvas ajutises majutuskeskuses.