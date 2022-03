Ta ütles The Sunile: «On leitud, et külili magamine on teie aju jaoks kõige kasulikum asend, kuna see aitab teie ajul interstitsiaalseid jäätmeid eemaldada kiiremini, kui teised asendid. See toob kaasa mitmeid eeliseid, sealhulgas potentsiaalselt vähendades neuroloogiliste haiguste, nagu Parkinsoni või Alzheimeri tõve, tekkeriski.»