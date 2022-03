Hailey Bieber viidi peas tekkinud trombi tõttu kiiresti haiglasse

TMZ teatab , et 25-aastane modell viidi mõni päev tagasi Palm Springsi piirkonna haiglasse pärast seda, kui teda tabasid järsult liikumisraskused. Väidetavalt on tema sümptomid tüüpilisemad vanemale inimesele, mitte 20. eluaastate keskel olevale heas füüsilises vormis naisele.

Väidetavalt on arstid läbi viinud mitmeid teste, et näha, kas koroonaviirus mängib rolli, kuna tema abikaasal, 28-aastasel popstaaril Justin Bieberil, diagnoositi mõni nädal tagasi Covid-19. Mees katkestas seetõttu planeeritud esinemised Las Vegases ning on tänaseks taastunud.