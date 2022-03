Haapsallu tööle läinud ukrainlannad: eestlased, palun ärge vihake vene keelt

Vaid paar päeva peale Eestisse jõudmist kolisid Ksenja ja Alla juba Tallinnast Haapsallu, kus neid ootas ees töökoht Rannarootsi lihatööstuses. Tütre sõnul on tal eestlannast sõbranna, kes oli abiks töökoha leidmisega. Ema ja tütar on äärmiselt tänulikud, et neil on võimalus endal oma elatist teenida ja hakata kulusid katma. Alguses majutatakse nad hostelisse ja elukoha pärast Haapsalus muretsema ei pea.