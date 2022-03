Eestlanna pani ukrainlaste aitamiseks oksjonile sõnaka sõnumiga sokid

Suure südamega Marit hakkas vapratele ukrainlastele sokke kuduma, kuid kuna õige pea selgus, et abivajadused on muutunud ja rõivaesemete kogumine katkestati. Selle peale otsustas naine oma kätetöö hoopiski oksjonile panna ning annetab kogu saadud raha otse oksjonikeskkonnast Punasele Ristile.

Sokid on hetkel kootud kuni kannani. Olenevalt võitja jalanumbrist, koob müüja need kiirelt sobivasse suurusesst ning postitab võitjale. Tehtud on sokid spetsiaalsest sokilõngast, mis tagab nii soojuse, pesumasinakindluse kui pika kandmisaja.



Müüjal on ka teisi oksjoneid, kus saab ostu kaudu oma abikäe ulatada.