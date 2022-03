Üks praegu populaarne video väidab, et naise alakõhule vajutamine seksi ajal aitab stimuleerida G-punkti. Brito sõnul toimib see aga vaid mõne inimese puhul. «Kõige tähtsam on katsetada, sest mõne inimese vaagnapiirkond võib olla tundlikum,» selgitas ta. «Uute asjade proovimine meeldivate aistingute tekitamiseks on alati hea mõte, muidugi mõlema osapoole nõusolekul.»