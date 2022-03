Liigutav põhjus, miks on Poola-Ukraina piir täis lapsekärusid

3. märtsil tegi fotograaf Fransesco Malavolta oma tööreisil viibides pilte raudteejaama toodud jalutuskärudest. Kuulsaks on saanud foto, millel on seitse lapsevankrit. Kohalikud olid need jaama toonud juhuks, kui sõja eest põgenenud ukraina emadel peaks oma võsukestele käru vajama.