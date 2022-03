Keha sundasendist kange? Massöör selgitab, kuidas end kodus aidata!

Marin Rattik selgitas, kui palju on võimalik ennast või oma pereiiget kodus massaaži mõttes aidata.

«Päris ausalt, kodus on võimalik väga palju ära teha! Alustuseks, isegi venitused on efektiivsed, teinekord sellest täiesti piisab. Kui te teete endale igapäevaselt elementaarseid venitusi, siis see on hea asi. Kui aga venitate siis, kui on juba kaelavalu või näiteks raskus peas, on venitamisest samuti palju kasu,» sõnas ta.

Rattik soovitas äkilise valu puhul minna duši alla. «Soe vesi valu piirkonda on väga hea. Vesi pehmendab lihaskude ja tagab lihasele parema elastsuse - see hakkab õigesti ja uuesti venima. Seda soovitangi esimese abimehena,» lisas ta.

«Kui teil on kodus abikäsi, siis kindlasti kasutage need ära. Igasugune mudimine, muljumine töötab nii hästi. Näiteks pöialdega ringitamine piirkonnas, kus on valulikkus, aitab väga palju. Ka küünarnukiga muljumine valulikus kohas aitab lihasel pehmust taastada. Lihas läheb oma õigesse pikkusesse tagasi ja saab ennast siis ise ravima hakata,» rääkis kogenud massöör.

Rattik jagas veelgi kasulikke koduseid massaaživõtteid. «Igasugune hõõrumine, silitamine, näppudega lükkamine viib lihastesse soojust. Seda on meil igapäevaselt vaja ju kõigil. Pange näiteks lapsed oma seljal kõndima! See aitab punkte vajutada ja on kasulik selgroo lülidele - eriti siis, kui mõni lüli on natuke paigast ära või on saanud palju koormust,» märkis ta.

Naine lisas, et üks problemaatilisemaid piirkondi on kindlasti kael. «Pingeid tekitavad juba näiteks kasvõi sundasendid töö juures. Igaüks meist saaks natuke ise vaeva näha, et olukorda parendada. Jälgi teadlikult oma kehahoiakut ning tee vahepeal venitusi. Kui kodus on abikäsi, siis tea, et sirgjooneline liikumine lihasel teiste käte abil on hea viis saamaks lihasesse kerge venitus,» sõnas ta.

«Kael on õrn koht ja see annab tunda igas asendis. Kuklapiirkonnas on koht, kus jääkained saavad kokku ja hakkavad teinekord valu tekitama. Isegi enda käte abil saad tõmmata kuklast kõrvale vasakule ja paremale poole. Lihtsalt mudi, suru ja mulju seda lihaskohta - see annab ruttu hea tulemuse. Kindlasti on omal kohal ka massaažirullid ning pallid,» sõnas ta.

Massöör lisas, et kui sind mudimas keegi teine, siis suhtlus on esmatähtis. «Suhtlemine on oluline ka massaažisalongis. On hea, kui annad teada oma sõnadega, mis su keha massaaži hetkel tunneb. Massöör saab sind nii paremini aidata - kas siis survet tugevdada või võtta natuke tagasi. Paljud kodused massaaži tegijad ütlevad, et nende kätes pole piisavalt jõudu või äkki nad teevad midagi valesti. Uskuge mind, te ei tee mitte midagi valesti...igasugune mudimine, vajutus või silitus on kasulik,» avaldas Marin Rattik raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».