Kui märkad tualetis käies seda, tuleks sammud arsti juurde seada...

Seetõttu on äärmiselt oluline sümptomeid õigeaegselt märgata. Diabeedi tuntuimad sümptomid on suurenenud pissimisvajadus, suurenenud nälg ja janu, ähmane nägemine ja haavade aeglasem paranemine. Kui sul tekib üks või mitu neist sümptomitest, võiksid viivitamatult pöörduda oma arsti poole.

Siiski on üks kergesti tajutav sümptom, millest paljud ei tea. Küll aga on see tualetti külastades kergesti märgatav.