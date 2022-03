Meeletu koormus ja meigivabadus: müüdid ja tegelikkus naistest kaitseväeteenistuses

Karjääri ehitamisel on naised ja mehed kaitsevaldkonnas võrdsed ning seejuures ei pea nad ilmtingimata kandma vormi. Teenistujad jagunevad tegevväelasteks ja tsiviilteenistujateks. Kaitsevaldkond on väga mitmekülgne ja ei tegele ainult ajateenijate koolitamisega. Selle valdkonna ametid on seotud infotehnoloogia, rahvusvahelise koostöö, meedia, arstiteaduse ja teiste väga erinevate valdkondadega. Lisaks kaitseväele on kaitseministeeriumil mitmeid teisi allasutusi, kus kõigis hinnatakse ajateenistuse läbimist. Üheks nendest on Kaitseressursside Amet. Tähtis on märkida, et just ajateenistuse läbimine annab soovijale tugeva eelise nendele kohtadele kandideerimisel. Kaitsevaldkonnas töötades võid olla kindel, et saad õiglast palka ja palganumber ei sõltu sinu soost.