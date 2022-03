Kolm viga, mida kõik pesu pesemisel teevad

Kõik tõmblukud tuleks kinni tõmmata, sest luku teravad servad võivad õrnu kangaid kahjustada. Samal põhjusel tuleks ka kõik konksud, kaasa arvatud rinnahoidjatel, enne pessu panemist kinni panna. Ainsateks eranditeks on nööbid, mis tuleb alati lahti teha – masinas toimuv võib nööpide niidid lahti tõmmata ja katki teha.

Puhastuseksperdi sõnul on see salajane koostisosa suurepärane lisa igale masinatäiele, sest eemaldab ebameeldivaid lõhnu ning toimib ka plekieemaldajana. Lisaks säästab see raha kallite pesuvahendite arvelt.