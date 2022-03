Uus trend: kaenlaalustest mürkide välja ajamine

Trend keskendub ideele, et kaenlaaluste poorid ummistuvad deodorandi regulaarsel kasutamisel. Samuti muretsevad inimesed alumiiniumi pärast deodorantides. Need tegurid on pannud inimesi mõtlema deodorandist loobumisele ja hoopis looduslike vahendite kasutamisele ja kaenlaaluse naha hooldusele.