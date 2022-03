Fitnessifänn Dalyce Barnett Radtke, jagas TikTokis videot, kus ta usutleb oma 90-aastast ema tema tervisliku eluviisi kohta. 90-aastane paljastas, et ta teeb endiselt iga päev trenni ja tal on väga lihtne ilurežiim, mis kingib tema nahale noorusliku sära. Naise nahahooldusrutiin šokeeris vaatajaid, sest see pole midagi enamat kui seep, näopuhastusvesi ja näokreem.