Kanada uurimisrühm keskendus sellele, kuidas mõista reaktsioone, mis inimestel tekivad, kui nad on kellegi teise pideva kriitika sihtmärgiks. Nende analüüsi aluseks oli inimestevahelise õigluse idee, mis on kirjanduses määratletud kui vajadus uskuda, et me elame õiglases maailmas, kus inimene saab seda, mida ta väärib ja vastupidi. Sellest vaatenurgast võivad partneri kaebused tunduda mitte ainult valusad, vaid ka ebaõiglased.